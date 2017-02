La lecture, l’édition et le livre soutenus en Romandie

jeudi, 02.02.2017

L’édition et la lecture vont bénéficier d’un nouvel appui à l’ouest de la Sarine. La Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) réservera dès 2017 et sur trois ans près de 300’000 francs par an à de ponctuels soutiens.

La CIIP lance...