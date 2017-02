Provenance bien diversifiée dans les nouveaux fonds sous gestion

Julius bär. Le leader mondial des banques de gestion privée pure player a communiqué et commenté hier ses résultats.

L’augmentation de 12% des encours sous gestion de Julius Bär en 2016, à 336 milliards de francs, résulte de nouveau d’une contribution équilibrée des apports nets de fonds de la clientèle, des acquisitions (Kairos IM en Italie et Commerzbank International au Luxembourg) mais aussi, et surtout, de la performance des placements (4%), facteur de nature à fidéliser et à convaincre la clientèle.

En drainant l’an dernier près de 12 milliards de nouveaux fonds, le principal groupe bancaire coté de gestion a même atteint le bas de la cible fixée dans la fourchette de 4-6%. A la faveur d’afflux positifs au Moyen-Orient, en Europe occidentale et en Suisse, mais aussi en Asie. Une performance non négligeable alors que le mouvement de régularisation fiscale s’étend aux fortunes des pays émergents, à mesure que se rapproche l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements (EAR) en 2018 dans nombre de pays. Le CEO Boris Collardi a toutefois exprimé son espoir de voir l’accélération du quatrième trimestre se poursuivre cette année. Reste que la hausse de 6% des revenus l’an dernier, accompagnée d’une progression de 9% sur l’année de la moyenne des encours gérés, a nettement dépassé les attentes du marché. D’où une marge de rentabilité brute des actifs réduite de 2,5 points à 91 points de base. En revanche, le rythme impressionnant des recrutements de nouveaux chargés de clientèle expérimentés, 116 au total en 2016, soit 40 de plus qu’en 2015, a occasionné des coûts dont le poids l’an dernier semble avoir été un peu sous-estimé par les analystes. D’où un coefficient d’efficacité opérationnelle de 68,9% (ajusté des facteurs non récurrents). Un peu moins bon qu’attendu. Corrigé des provisions constituées en 2015 au titre du programme de régularisation US, le bénéfice net ajusté de 706 millions de francs (+1%) a pourtant légèrement dépassé les attentes. En termes réels IFRS, le bénéfice net a été quintuplé par rapport à 2015 pour atteindre le niveau record de 619 millions de francs, en hausse de 69% par rapport au bénéfice net de 2014. page 3