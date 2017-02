GSEM: les faiblesses d’un compromis

jeudi, 02.02.2017

Elsa Floret – François Schaller



Il y a HEC Lausanne, ancienne école devenue faculté sans y avoir gagné grand-chose en notoriété. Fort bien placée néanmoins dans certains classements internationaux englobant d’’autres critères que la recherche. Il y a l’IMD, privée, en tête des nombreux MBA basés dans la région (à Lausanne également). Pourquoi pas une vraie école d’économie et de management à Genève?

D’où le spin off par rapport à la Faculté des sciences économiques et sociales. Les préparatifs avaient donné lieu à un débat bien typé entre académistes d’un côté, pour lesquels des fonds non publics ne doivent pas venir corrompre la science, pragmatiques de l’autre (en gros). Compromis obtenu: la nouvelle Geneva School of Economics and Management (GSEM) serait quand même une faculté comme les autres, au service comme les autres de la Cité.

Moins de trois ans après, la démission abrupte de la doyenne et du décanat remet aussi la thématique sur la table. L’ambition était d’obtenir les accréditations permettant de figurer dans les rankings à proximité (au hasard)… de la London School. Lors de la création (dans un environnement sensiblement différent) du Swiss Finance Institute il y a quinze ans (SFI) , dirigé à l’époque par Jean-Pierre Danthine, l’objectif était de figurer au Top 10 de la catégorie dans les cinq ans. Il fut plus ou moins atteint. S’agissant de la GSEM, le timing n’a pas été fixé de cette manière. Et si c’est pour y arriver dans les dix ou douze ans, voire davantage, autant parler d’autre chose.

Il y a longtemps que Genève aurait dû avoir cette institution. Il faut des moyens, beaucoup de moyens pour faire du rattrapage. Le décanat les demande sans cesse, le rectorat explique sans doute qu’il y a d’autres facultés, toutes au service de la Cité. Au bout d’un moment, le recteur lâche que ça ne peut plus continuer comme cela. Il a raison. Le rectorat va-t-il trouver les successeurs de la direction sortante dans le corps enseignant (duquel feront encore partie la doyenne et ses adjoints)? C’est possible. Il sera toutefois difficile de retrouver le dynamisme de départ.

Il y a peut-être un moment où l’on se rendra mieux compte que ce grand projet d’école anglophone à Genève ne pourra jamais s’intégrer et réaliser de telles ambitions dans l’université. Il y a un problème de culture, mais pas seulement. L’Etat, légitimement soucieux d’égalité de traitement avec les autres disciplines, ne pourra certainement jamais y investir les sommes nécessaires. Les financements privés - à commencer par des écolages appropriés - ne pourront pas être obtenus à des niveaux suffisants sans une direction, une équipe dédiée à leur levée. En attendant que les alumnis - une génération au moins - prennent en grande partie le relais.

Avec son réseau d’anciens, HEC Lausanne pourrait aujourd’hui se financer sans intervention significative de l’Etat s’il y avait une réelle volonté d’aller pleinement dans ce sens. Voir aussi le phénomène Ecole hôtelière dans les hauts de la ville (EHL). Autofinancée, bien qu’intégrée dans le réseau des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale (HES-SO).