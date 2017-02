Montée en puissance des actionnaires

jeudi, 02.02.2017

Ethos. La fondation fête ses 20 ans aujourd’hui. Son président et son directeur commentent les tendances d’un engagement actionarial volontariste.

Marjorie Théry



L’influence d’Ethos et de l’engagement actionnarial ont pris une ampleur sans précédent ces dix dernières années. Le taux de présence aux assemblées générales a grimpé à 66%, contre moins de 50% il y a dix ans en Suisse. On peut imaginer qu’en 2027, ce taux sera probablement à plus de 80%....