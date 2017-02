Des artistes dessinent pour les entreprises

jeudi, 02.02.2017

eezee. La galerie d’art en ligne propose le live painting comme animation pendant les réunions de sociétés.

Matteo Ianni



Le monde de l’art ne cesse d’innover pour avoir le plus de visibilité possible. C’est le cas de la start-up Eezee qui a pour ambition de valoriser les artistes de la région à travers sa galerie d’art en ligne. Lancée en octobre 2015 par Sevan Fritsch et Florent Halm, le site internet eeZee.ch...