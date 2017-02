Une meilleure vision avec la création d’une coentreprise

LVMH. Marcolin procèdera à une augmentation de capital de 21,9 millions d’euros dans cette optique

Le groupe français de luxe LVMH et le fabricant italien de lunettes Marcolin ont le projet de créer une coentreprise dans le domaine de la lunetterie à partir de 2018, autour des marques Céline et Louis Vuitton, a annoncé Marcolin. Cette coentreprise serait détenue à 51% par LVMH et 49% par...