Un bon compromis

mercredi, 01.02.2017

Parc locatif. HabitatDurable Suisse romande soutient la LPPPL et se distingue des autres associations immobilières qui la combattent. Pour l’association représentant les propriétaires immobiliers sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux, cette nouvelle loi est un bon compromis; elle privilégie le développement de conditions cadres facilitant la rénovation du parc immobilier et vise une densification de qualité.La LPPPL encourage la construction de nouveaux logements et protège les appartements existants contre la hausse des loyers. En sus, cette loi facilite la rénovation de logements en mains des petits propriétaires qu’HabitatDurable représente. Désormais, les immeubles comprenant trois logements dont un habité par le propriétaire échappent à la loi en matière de transformation et changement d’affectation.Tandis que l’Asloca a retiré son initiative intitulée «Stop à la pénurie de logements» au profit de la LPPPL, les opposants font campagne avec un slogan trompeur: «Non à une pénurie de logements planifiée par la loi». Plutôt qu’une attitude d’opposition dogmatique, HabitatDurable privilégie le développement de conditions cadres facilitant la rénovation du parc immobilier, ainsi que la densification de qualité. – (HabitDurable)