Nouvelle et sérieuse alerte sur le franc

mercredi, 01.02.2017

Thomas Jordan. Le président de la Banque nationale va-t-il annoncer des taux encore plus négatifs?

Le plancher implicite de l’euro à 1,07 franc a tenu depuis août 2015 jusqu’au 26 janvier dernier. La monnaie européenne n’a plus pu le franchir depuis lors. Alors que la BNS avait probablement mobilisé beaucoup de moyens pour le défendre ces derniers mois (les creux momentanés de la courbe en novembre et décembre en témoignent), elle a cette fois été contrainte de laisser le franc s’apprécier davantage. Jusqu’à quel nouveau niveau de référence? Plusieurs facteurs se cumulent, qui risquent de déboucher sur une nouvelle période d’instabilité des cours de change, que détestent tant les entreprises suisses. L’accès de faiblesse de l’euro s’explique en particulier par la poursuite de l’assouplissement quantitatif de la BCE anticipée par les marchés. Celui du dollar américain est lié aux dernières annonces et décrets de Trump potentiellement défavorables à l’économie. Les investisseurs se mettent donc à rechercher de monnaies refuge autres que le billet vert (l’euro n’ayant jamais eu ce statut), comme le franc suisse ou le yen. La marge de manœuvre de la Banque nationale paraît bien réduite. Abaisser encore les taux négatifs est délicat au vu des critiques toujours plus fortes à leur sujet. Et la taille du bilan n’a cessé d’augmenter, avant et après l’abandon du cours plancher de l’euro à 1,20 franc en janvier 2015. – (CA)