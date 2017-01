Tendance : le home office est en nette augmentation

mercredi, 01.02.2017

En Suisse, neuf personnes actives sur dix sont des pendulaires. Mais toujours plus de personnes travaillent à domicile. Entre 2010 et 2015, la part des non pendulaires a passé d'environ 7% à 10%. Actuellement, quelque 425'000 personnes travaillent à la maison, indique hier l'Office fédéral de la...