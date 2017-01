Richemont et la fin de l’esprit de clan

mercredi, 01.02.2017

Stéphane Gachet



Dans le genre «on vous l’avait bien dit», la paternité médiatique du limogeage de quatre directeurs de marques chez Richemont (lire page 8) est bien difficile à établir. Bloomberg l’a annoncé avant Le Temps, mais c’est Gregory Pons qui l’a prédit avant tout le monde sur son blog Businessmontre. On lui reprendra aussi l’idée d’une «liste Riedo», du nom du dirigeant sortant de Jaeger-LeCoultre Daniel Riedo. Car c’est bien dans cette manufacture emblématique de la Vallée de Joux que se situe la rupture la plus intrigante.

Premier objet d’étonnement, la sortie de deux présidents de marque emblématique (chez Vacheron Constantin et Piaget) a été prononcée par une direction elle-même sortante, Gary Saage et Richard Lepeu (qui seront remplacés par un trio en mars prochain). Eliminant au passage toute idée de transition soft d’un groupe historiquement construit sur un esprit de clan (très atypique dans l’univers du luxe et très différent du modèle familiale de Swatch) vers une gestion centralisée et managériale plus proche du standard sectoriel pratiqué par LVMH et consoeurs.

Si le changement de génération se justifie avec Juan-Carlos Torres (Vacheron-Constantin) et Philippe Léopold-Metzger (Piaget), qui ont pris l’option retraite après des décennies de service. L’incompréhension devient totale avec le départ de Daniel Riedo, après trois ans et demi seulement à la tête de Jaeger-LeCoultre. Cette décision, qui ressemble plus à une éviction de dernière minute qu’à un départ volontaire, ne correspond en tous les cas pas à la stratégie de renouvellement annoncée par Johann Rupert, président et propriétaire de Richemont. Cela fait surtout penser à une rupture complète, avec la vue à très long terme à laquelle Richemont avait habitué. Johann Rupert était connu pour avoir cette vista, conscient que le développement d’une marque haut de gamme se mesure à l’échelle des décennies et pas d’un semestre à l’autre.

Il est assez symptomatique également que les successions à la tête des manufactures donnent la part belle aux compétences marketing. En cas d’erreur de casting, le repentir ne sera pas perçu comme un échec trop brutal. Cette décision, appliquée chez Vacheron et Piaget, laisse aussi entrevoir que le groupe s’achemine bien vers la perte (prévisible) d’autonomie des marques et le contrôle centralisé du pôle horloger par Georges Kern et Jérôme Lambert (qui officieront en duo dès le mois de mars). Dans cette perspective, Daniel Riedo apparait bien comme une pièce rapportée, en tant qu’ancien directeur produit (Rolex) et directeur industriel de Jaeger-LeCoultre. Peut-être aussi que Jérôme Lambert veut reprendre personnellement la main sur la manufacture qu’il a dirigée depuis son entrée dans le périmètre de Richemont, en 2001. La mise au ban de l’esprit de clan déboucherait ainsi sur un ministère de tutelle de l’ensemble du portefeuille horloger (à l’exception de Cartier, à l’instar de Bulgari chez LVMH). Une logique en réalité assez déstabilisante pour des marques aussi traditionnelles et bien établies. On mettra de côté Dunhill et sa perpétuelle relance.n