mercredi, 01.02.2017

UBS: Exane BNP Paribas relève l’objectif

Exane BNP Paribas a relevé l’objectif de cours de l’action UBS à 13 de 11 francs et a confirmé «underperform» après les chiffres. Une grande partie de ses estimations plus élevées reposent sur une perspective de taux plus favorable et sur un...