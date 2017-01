Le secteur de la santé multiplie les solutions

mercredi, 01.02.2017

Rapport des plus alarmants du réseau de consulting EY. Et conférence nationale orientée prévention.

Journée particulière hier s’agissant des deux thèmes les plus sensibles dans l’économie de la santé. Le conseiller fédéral Alain Berset a ouvert la quatrième conférence nationale Santé2020. Objectif: rendre le plus simple possible le choix d’une vie saine. Pour éviter les maladies chroniques, particulièrement coûteuses.

Le réseau international de consulting EY a présenté de son côté une recherche montrant que les coûts de la santé allaient augmenter de 60% d’ici 2030 si des réformes radicales ne sont pas entreprises. La révolution numérique va également contribuer à réduire ou bloquer la progression des coûts. On constate qu’elle a déjà commencé, tant du côté des assureurs que du côté des professionnels de la santé et des patients.

