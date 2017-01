Les vilains manipulateurs de devises

mercredi, 01.02.2017

Les Etats-Unis ont défini les règles pour commercer avec eux mais ne se les appliquent pas.

Marie Owens Thomsen



Depuis 2015, les Etats-Unis ont une loi qui se nomme «US Trade Facilitation and Trade Enforcement Act»; en d’autres termes, la loi consistant à faciliter le commerce et à faire respecter les règles. L’idée derrière cette loi est d’établir une procédure visant à contrôler le comportement des pays, d’initier un dialogue avec ceux qui pourraient poser problème, et d’imposer des «sanctions significatives» sur les pays qui ne respectent pas les règles – unilatéralement définies par les Américains. Le Trésor américain a pour tâche d’effectuer la surveillance des pays sur ces points, et pour ce faire, trois critères ont été établis:

1.Le surplus commercial du pays en question vis-à-vis des Etats-Unis ne doit pas dépasser 20 milliards de dollars.

2.Le compte courant du pays en question ne doit pas afficher un surplus de plus de 3% de son PIB

3.Le pays en question ne doit pas acheter de devises étrangères (et donc vendre sa propre devise pour encourager sa dépréciation) en net pour plus de 2% de son PIB dans l’année.

Le Trésor écrit dans son rapport du mois d’octobre 2016 qu’aucun pays n’enfreint actuellement ces trois critères, mais que six pays se trouvent sur la liste «des pays sous surveillance»: la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Taïwan, l’Allemagne, et la Suisse.

La Suisse, avait déjà enfreint deux de ces critères en avril 2016, à la date du précédent rapport du Trésor, mais à ce moment-là on avait omis de l’inclure sur la liste des pays surveillés. En octobre dernier, la Suisse apparaissait sur la liste, et le Trésor avait déclaré: «La Suisse a été rajoutée à ce rapport étant donné que ses échanges avec les Etats-Unis sont devenus suffisamment important en juin 2016 pour être considéré comme partenaire commercial majeur.» Pourtant, ce n’est pas comme si la Suisse s’était transformée en trois mois pour justifier ce bond soudain dans la catégorie des «grands». A l’inverse, l’omission de la Suisse au mois d’avril témoigne du fait que tous les pays sont égaux mais que certains le sont plus que d’autres…

Maintenant la Suisse affiche un surplus de la balance commerciale avec les Etats-Unis d’environ 17 milliards de dollars, donc au-dessous de la limite stipulée par le Trésor. Par contre, le surplus du compte courant de la Suisse s’élève à 10.3% de son PIB, et les achats de devises étrangères représentaient 13% du PIB suisse en 2016. Les Chinois ont un surplus avec les Américains de la balance commerciale de 30 milliards de dollars, donc en violation du point numéro 1, mais le compte courant affiche un surplus de «seulement» 2.4% (en septembre 2016), après avoir touché un plus haut de 10.3% en 2007. De plus, il faut remarquer que la Chine n’est pas en train d’acheter des devises étrangères mais de les vendre, comme en témoigne la diminution des réserves de devises chinoises qui sont passées de 4000 milliards de dollars en juin 2014 à 3000 milliards de dollars à la fin de 2016. Si la Chine manipule actuellement sa devise, c’est pour qu’elle s’apprécie, et non pas l’inverse. Il convient également de noter que la relation entre l’évolution de la devise et le solde de la balance commerciale n’est pas toujours celle que l’on pense. La Suisse a pu, par exemple, gonfler le surplus de son compte courant de 2% du PIB en 2009 à presque 15% en 2010, malgré une appréciation de son taux de change effectif et réel (pondérée par les part des partenaire commerciaux et ajusté pour l’inflation) sur la même période de près de 10%. D’ailleurs, les pays les plus compétitifs dans le monde sont normalement ceux dont la devise est forte, et l’Allemagne est un exemple phare. Les Suisses ont vu leurs exportations vers les Etats-Unis pratiquement quadrupler depuis l’an 2000, malgré une appréciation de leur taux de change bilatéral contre le dollar américain de 62% en 16 ans.

Loin de nous l’idée de vouloir poser un regard encore plus critique des américains envers la Suisse, mais les Etats-Unis souhaitent-ils s’engager sur une politique basée sur des chiffres évalués par rapport à des règles, ou souhaitent-ils tout simplement attaquer les pays qui les énervent? Il faut dire que Donald Trump n’est pas le premier président américain à viser la Chine en particulier et à succomber aux discours démagogiques. En octobre 2008, le Président Obama avait déclaré que le surplus de la balance commerciale chinoise était une conséquence directe de la manipulation de la valeur externe du yuan. Pourtant, d’un plus bas à fin 2004 à un plus haut en juillet 2015, le taux de change effectif chinois s’est apprécié de presque 50%. Plus précisément, au cours de l’année 2008, quand le Président Obama a suggéré le contraire, le yuan s’est renchéri de plus de 10% sur cette même base. Ainsi, concernant la question de la manipulation des devises, les Américains ont visiblement une tradition de distorsions des faits. Sur ce point, ils devrait figurer sur une liste des pays à surveiller.

Chief Economist

Indosuez Wealth Management