Quel droit pour le mandat au XXIe siècle?

mercredi, 01.02.2017

Le projet doit permettre une meilleure indemnisation des parties ayant fait des investissements conséquents.

Sandrine Hanhardt Redondo*



Sans forcément le savoir, tout le monde est un jour lié par un contrat de mandat! Nos rapports avec le médecin, l’avocat, l’architecte dans certains cas, le gérant de fortune, sont en effet des contrats de mandat. Le mandat recouvre aussi une ribambelle d’autres situations et peut avoir des objets très divers, comme les contrats d’expertise, la gestion immobilière, les conseils en placement, les contrats de management et de conseils, etc.

Le Conseil fédéral nous donne l’occasion de se pencher sur cette problématique car il a ouvert, fin de l’année dernière, une procédure de consultation sur un avant-projet de modification du droit du mandat et qui concerne les possibilités de résiliation.

Dans le droit actuel, le droit de résilier peut être exercé en tout temps et n’est soumis à aucune condition (art. 404 CO). Dans la pratique, le Tribunal fédéral considère le droit de résilier en tout temps comme impératif et n’admet que de manière restrictive l’indemnisation pour révocation en temps inopportun. Cette approche est critiquée et inadaptée dans le cadre de contrats de services complexes à caractère purement commercial, notamment en matière d’informatique ou de recherche et développement. Dans ces domaines, les parties consentent en effet souvent de gros investissements et auraient tout intérêt à pouvoir conclure des contrats de durée contraignante et moins facilement résiliables.

Pour tenir compte des différents intérêts en présence, le Conseil fédéral propose de conserver l’article 404 CO actuel mais d’en faire une règle dispositive. Les parties pourraient ainsi supprimer ou limiter le droit de résilier le contrat, une telle convention devant figurer expressément dans le contrat et non dans les conditions générales faute de nullité.

Or, dans les mandats où un rapport de confiance particulier est nécessaire, lorsque le mandat porte sur des aspects strictement personnels ou donne accès à des secrets commerciaux, il est indispensable que le mandant ait une totale confiance dans son mandataire. La possibilité de résilier le contrat en tout temps est justifiée et doit demeurer.

En revanche, dans les mandats atypiques, où la relation de confiance est moins importante, force est de constater que la pratique du Tribunal fédéral est trop restrictive et qu’elle ne permet pas d’indemniser correctement la partie qui aurait fait de gros investissements et verrait son mandat résilié en temps inopportun.

On le voit, les intérêts divergent en fonction du type de situation, mais la proposition du Conseil fédéral fait fausse route. La possibilité de résilier le mandat en tout temps, dès que le rapport de confiance est rompu, doit demeurer. Il faut dès lors attaquer le problème par un autre biais et se focaliser sur l’indemnisation en cas de résiliation. Le projet devrait ainsi être remanié pour permettre une meilleure indemnisation des parties en cas de résiliation en temps inopportun, lorsque ces dernières ont fait des investissements conséquents en vue de l’exécution du mandat.

Centre patronal