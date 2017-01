M&A en hausse dans les PME

mercredi, 01.02.2017

L’activité «inbound» a crû de 44% à 69 transactions. Les sociétés acquises l’ont été majoritairement dans les cantons de Zurich, Berne, Genève et Vaud.

Le climat d’incertitude n’a pas freiné les fusions et acquisitions impliquant des petites et moyennes entreprises (PME) suisses en 2016. Le nombre de transactions est passé de 176 à 191 en l’espace d’un an. L’activité «inbound» – soit les sociétés étrangères ayant acquis une PME suisse – a crû...