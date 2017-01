Légère décélération sanctionnée par un marché bien trop exigeant

mercredi, 01.02.2017

Givaudan. Performance financière solide sur un an. Même si elle s’inscrit en dessous d’attentes particulièrement élevées.

Philippe rey



Le groupe Givaudan à Genève, leader mondial des arômes et parfums de base a réalisé une solide performance financière l’an dernier. Avec une décélération au dernier trimestre toutefois, et un dividende en dessous des attentes d’un marché financier devenu très exigent en la matière (et obnubilé par le rendement du dividende plutôt que le rendement total). Le titre s’est aussitôt retrouvé sous pression hier.

Sur une base like-for-like (périmètre et taux de change constants), le leader mondial des arômes et parfums a augmenté son chiffre d’affaires de 4,2% à 4,7 milliards de francs. L’impact monétaire a été positif (croissance de 6,1% en francs). Toutes les régions se sont développées plus rapidement qu’en 2015.

L’EBITDA (résultat brut d’exploitation) a progressé de 5,2%, ce qui correspond à un taux de marge de 24,1% (en léger recul par rapport à 2015 avec 24,3%). La marge sous-jacente EBITDA est restée stable dans la division Parfums à 24,3%, tandis qu’elle s’est repliée dans la division arômes, à 21,5% (23,5%). Le free cash flow a reculé à 597 (720) millions, ce qui représente 12,8% du chiffre d’affaires. Les investissements se sont avérés légèrement au-dessus de 2015, à 3,8% du chiffre d’affaires.

Le free cash flow 2016 est demeuré en concordance avec les objectifs à moyen terme (12% à 17% du chiffre d’affaires en moyenne sur une période à cinq ans d’ici 2020 ; une croissance interne de 4% à 5% des ventes étant par ailleurs visée).

Le bénéfice net a progressé de 3,1% à 644 millions de francs. Givaudan proposera un dividende de 56 francs par action, en hausse de 3,7%, en ligne avec le bénéfice net. Le groupe confirme l’ambition de créer de la valeur au moyen d’acquisitions. A fin 2016, son endettement net s’élevait à 930 millions, ce qui correspond à un leverage ratio de 19% (15%), plus haut du fait de l’acquisition de Spicetec.

La valorisation atteint 16,4 milliards de francs, soit plus de 25 fois le free cash flow de 2016. Haut multiple reflétant les prix que le marché est tout simplement prêt à payer. page 6

