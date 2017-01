Des atouts à valoriser sans omettre une réflexion sur le cadre légal

mardi, 31.01.2017

Télétravail. Jeu à somme positive qui nécessite une évolution de la culture d’entreprise.

Marco Taddei*



Automatisation des emplois, fin du salariat, précarité professionnelle: la révolution numérique en cours suscite les pires craintes chez les travailleurs. Des craintes à prendre au sérieux, mais qui ne doivent pas faire oublier que l’économie numérique constitue aussi une chance à saisir avec, à la clé, l’amélioration des conditions de travail et la création d’une multitude de nouveaux emplois.

Autre bienfait du virage technologique: l’essor du télétravail, qui est en pleine progression en Suisse. Une enquête de l’Office fédéral de la statistique montre que le nombre de personnes effectuant du télétravail à domicile, régulièrement ou occasionnellement, a presque quadruplé de 2001 à 2015, passant de 248.000 à 831.000. C’est dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) que cette forme de travail est la plus répandue.

Cette évolution doit être encouragée car, comme le relevait encore récemment l’Organisation internationale du travail, le «home office» constitue un jeu à somme positive: il accroît l’autonomie et la motivation des employés, améliore la productivité des entreprises (notamment en diminuant les coûts liés à l’absentéisme), facilite l’intégration des femmes sur le marché de l’emploi, et il contribue aussi à lutter contre la congestion routière et la pollution atmosphérique.

Une seule ombre au tableau: l’absence de dispositions légales régissant le télétravail. La Suisse dispose certes d’une loi fédérale sur le travail à domicile, mais celle-ci ne concerne que les travaux artisanaux et industriels. Le secteur tertiaire et les TIC en sont donc exclus. Ce vide normatif inquiète au plus haut point les syndicats qui, redoutant de graves dérives en matière de santé et de sécurité au travail, réclament un renforcement de l’arsenal législatif.

Le Conseil fédéral ne l’entend pas de cette oreille: dans un rapport publié en novembre 2016, il affirme qu’il n’est nul besoin de légiférer en la matière puisque «les règles générales du droit du travail permettent de manière générale de répondre aux problèmes nouveaux posés par le télétravail». S’il juge positivement le développement croissant du télétravail, le gouvernement renonce à prendre des mesures pour favoriser sa progression.

Cette retenue contraste avec l’activisme du Parlement: le conseiller national Thierry Burkart vient de déposer une initiative parlementaire qui demande de mieux tenir compte des besoins des télétravailleurs en assouplissant la loi sur le travail (LTr) en matière de repos quotidien et de travail dominical. Les syndicats n’ont rien à craindre: les modifications proposées ne remettent pas en cause les dispositions sur la protection des travailleurs contenues dans la LTr.

Mais la loi ne peut pas tout. Pour favoriser l’essor du travail à distance, le nécessaire dépoussiérage de la LTr doit s’accompagner d’un changement de la culture d’entreprise. L’idée selon laquelle les salariés doivent être présents sur leur lieu de travail pour pouvoir collaborer efficacement est en effet encore très répandue chez les employeurs. En somme, le succès du télétravail repose aussi sur des relations professionnelles basées sur la confiance.

* Union patronale suisse