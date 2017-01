Vers une croissance nettement plus rentable

mardi, 31.01.2017

Metall Zug. Hausse des ventes à plus de 950 millions.

Metall Zug a généré l’an dernier un chiffre d’affaires estimé à un peu plus de 950 millions de francs, contre 928 millions (audités) un an plus tôt. Le conglomérat diversifié zougois anticipe une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité opérationnelle, selon le rapport provisoire...