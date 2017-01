Swiss made valorisé à l’international

mardi, 31.01.2017

Mavala. Les produits de l’entreprise familiale genevoise sont présents dans 110 pays. Entretien avec la CEO sur la stratégie de croissance.

Marjorie Théry



Mavala fait partie de ces entreprises familiales dont on ne sait que peu de choses, avec des apparitions médiatiques au compte-goutte. Ses produits sont à l’inverse très visibles et distribués dans plus de 110 pays. Une success story dans la cosmétique, comme la Suisse en compte finalement assez...