La croissance économique pour tout le monde

mardi, 31.01.2017

Le concept a fait l’objet d’intenses débat lors du Forum de Davos. La Suisse serait en avance en la matière.

Philippe G. Müller*



L’année dernière, la décision des électeurs britanniques en faveur du Brexit et l’élection de Donald Trump comme 45e président des Etats-Unis ont fait l’effet d’un signal d’alarme pour l’élite politique mondiale. Lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos il y a quinze jours, une bonne partie des discussions a encore porté sur la recherche des causes et des possibles solutions pour contrer les mouvements politiques populistes qui argumentent au moyen de «faits alternatifs». Car, après la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ils menacent encore de dominer les élections à venir aux Pays-Bas et en France.

Concernant les causes du phénomène, les voix sont unanimes. Dans de nombreux pays industrialisés, une grande partie de la classe moyenne n’a plus vu son revenu réel progresser depuis des décennies, elle se sent dépassée et défavorisée face à la mondialisation.

Ces «citoyens en colère» votent à présent pour les recettes populaires du protectionnisme et du repli sur soi, que des hommes politiques comme Donald Trump leur proposent. Pour remédier au populisme protectionniste en développement, les économistes ont proposé depuis longtemps un concept qui a fait l’objet d’intenses débats lors du WEF.

Il s’agit de l’«inclusive growth» – soit, en français, la «croissance pour tous». La maxime traditionnelle unidimensionnelle vise simplement une croissance économique élevée et suppose que celle-ci s’accompagne automatiquement de la prospérité d’un pays. A l’opposé, le concept de «croissance économique pour tous» prend en considération de nombreux autres critères.

Il tient notamment compte de la manière dont les bénéfices liés à la prospérité sont répartis dans la société. A ce sujet, le WEF a conçu un système de mesure d’un type nouveau: l’«indice de développement inclusif» (le rapport «Inclusive Development Index» est disponible sous bit.ly/2jXsqgv et sur le site du WEF).

Il est intéressant de constater que, parmi les pays industrialisés, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis figurent justement en queue de ce classement, ces deux-là même qui viennent de prendre la voie de l’isolationnisme. Dans ces pays, les revenus semblent en fait avoir évolué de manière relativement inégale, ce qui a fait éclore un sentiment de laissé pour compte dans des couches importantes de la population.

La Suisse, pour sa part, se classe au troisième rang, juste derrière la Norvège et le Luxembourg, et affiche une croissance économique répartie de manière relativement égalitaire. Comme le Chief Investment Office (CIO) d’UBS l’avait déjà constaté dans son étude «UBS Outlook Suisse» à l’automne dernier, deux raisons principales peuvent expliquer cette situation (cf. bit.ly/2jQdm1v): premièrement, le système suisse de formation duale qui, grâce au fort ancrage des apprentissages professionnels, permet également aux jeunes peu versés dans les études d’accéder à un niveau de qualification élevé et donc de s’intégrer sur le marché de l’emploi. Deuxièmement, le franc fort qui a réduit les revenus du capital des classes sociales supérieures et a ainsi contribué à une évolution plus égalitaire des revenus.

En revanche, les recettes proposées par le président Trump ne vont pas rendre service aux nombreux employés de la classe moyenne inférieure américaine. Un dollar américain plus faible et des droits de douane protecteurs entraîneront principalement une hausse de l’inflation.

Cela réduira les revenus réels des employés américains dans une mesure qui occasionnera une baisse de la prospérité bien plus élevée que les bénéfices apportés par les quelques centaines ou milliers d’emplois que M. Trump et son protectionnisme parviendront à conserver dans le pays. Une politique qui vise une croissance bien répartie est diamétralement opposée à ce que le président américain propose actuellement.

* Economiste responsable pour la Suisse romande, Chief Investment Office d’UBS