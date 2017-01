Fitbit s’écroule

mardi, 31.01.2017

actions US. Le spécialiste américain des bracelets fitness connectés Fitbit s’effondrait lundi à la Bourse de New York après un avertissement sur ses résultats et l’annonce d’un plan d’économies qui va réduire ses effectifs de 6%. L’action plongeait de 17,20% à 5,97 dollars vers 18h45 GMT....