Chauffage: nouvelle technologie destinée aux particuliers

mardi, 31.01.2017

Des maisons et logements qui produisent eux-mêmes leur électricité, des automobilistes qui rechargent leur voiture électrique chez eux, des ressources utilisées efficacement: une invention brevetée, développée en Suisse, peut contribuer à concrétiser une telle perspective. La nouvelle technologie doit permettre d’intégrer des dispositifs de chauffage producteurs d’électricité chez les particuliers et compléter idéalement les pompes à chaleur et l’énergie solaire. Jusqu’à présent, ce type de chauffage, constitué de petites installations de couplage chaleur-force (CCF), n’a pas encore réussi à percer. Leur production électrique était trop faible, les frais de maintenance trop élevés tout comme l’émission de substances toxiques. La technologie brevetée «Stirling à pistons libres et tubes de résonance» a une productivité équivalente à celle des installations de chauffage électrogènes à moteurs à combustion de gaz ou des piles à combustible, le tout avec un entretien sommaire et une baisse des émissions de substances toxiques. La technologie a été développée à Thörishaus, près de Berne, conjointement par un ingénieur EPF genevois et un constructeur de machines bernois. Tous les tests sont désormais terminés et la technologie est prête à l’emploi. – (Fondation suisse pour le climat)