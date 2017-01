Brésil: l’arrestation d’un ex-milliardaire

mardi, 31.01.2017

Ancienne plus importante fortune du Brésil, l’homme d’affaires Eike Batista est arrivé hier à Rio de Janeiro en provenance de New York pour se rendre aux autorités et répondre des accusations de corruption pesant contre lui, a annoncé la télévision. À sa descente d’avion, il est monté à bord...