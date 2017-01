La simplification attendue du capital

mardi, 31.01.2017

BCGE. Action nominative unique introduite Liquidités plus élevées et transparence répondant aux attentes

La conversion des actions au porteur de la Banque Cantonale de Genève(BCGE) en actions nominatives aura lieu dans la nuit du 1er au 2 février. Seules les nouvelles actions nominatives seront traitées sur Swiss Exchange dès le 2 février. Cette simplification du capital avec la création d’une action unique met fin à une structure de plus en plus obsolète se composant de trois catégories de titres.

Elle répond à la modification de la loi sur la BCGE qui est entrée en vigueur le 1er avril dernier et à l’adoption par l’assemblée générale des actionnaires des changements des statuts de la banque pour concrétiser les nouvelles exigences légales. Ces modifications sont valides depuis le 28 janvier 2017. La création d’une action unique a pour but de renforcer la liquidité et l’attractivité sur le marché, d’offrir une plus grande transparence de l’actionnariat (tendance accentuée par le GAFI), de renoncer au titre au porteur en anticipant l’évolution du droit suisse. Cela rappelle l’opération réalisée dans ce sens en 2013 par le groupe Richemont avec la conversion des porteurs en nominatives. Dans le but de mieux connaître ses actionnaires et de simplifier l’exercice des droits vote. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)