Entrée marquée dans le e-sport

mardi, 31.01.2017

Andrew Wilson. Eletronic Arts qu’il représente diversifie ses activités en se lançant véritablement dans l’organisation de compétitions de jeux vidéo.

Basé à Genève depuis 2006 avec son pôle marketing et publishing, l’éditeur du jeu footballistique FIFA a dévoilé le format de sa nouvelle compétition e-sport, le Championship Ultimate Team. Ce sont habituellement les grands salons spécialisés qui lancent des conventions de jeux vidéo. L’éditeur met en l’occurrence sur pied le plus grand tournoi jamais organisé pour son jeu, FIFA 17. L’éditeur Electronics Arts (EA) devient ainsi organisateur également. Dans l’optique de réunir les meilleurs gamers, la filiale sportive EA Sports a présenté le format de sa nouvelle compétition. Comme toute discipline mondiale qui se respecte, celle-ci se disputera sur tous les continents simultanément, à Paris, Sydney, Miami, Vancouver, Madrid et Singapour. Le calendrier opposera plus d’une centaine de joueurs qui se disputeront un lot de 1,3 million de dollars. Cette somme relativement importante reflète la volonté de s’imposer dans l’industrie du e-sport. La diversification entreprise part l’éditeur américain ne se fait pas à moitié. Ne s’est-il pas lancé dernièrement dans les partenariats avec les ligues de football professionnel pour y organiser des tournois? En automne dernier, la première ligue française de football voyait sa version virtuelle émergée sous le nom Orange e-Ligue 1. Une compétition officielle régie en fait par la Ligue Française de Football (LFP) et EA Sports. page 4

