Les durations les plus courtes en négoce

lundi, 30.01.2017

Swiss Exchange. Nouvelle étape du marché public suisse dans le domaine obligataire. Concurrence pour les courtiers.

Les instruments du marché monétaire restent encore aujourd’hui largement réservés au négoce entre professionnels. Mais SIX Swiss Exchange veut assumer un rôle pionnier dans le processus d’ouverture des marchés obligataires vers les plateformes publiques, en améliorant leur niveau de transparence. Ce qui implique la publication d’un prix pour chacun des titres listés. La diminution des frais d’émission et de cotation pour les emprunts d’une durée inférieure à un an, intervenue l’année dernière, permet d’ouvrir cette structure plus encore vers les marchés monétaires. Une obligation à six mois en euros de ZKB signale le début de cet élargissement communiqué vendredi. SIX Swiss Exchange concurrence ainsi les courtiers établis. Le segment couvre toutes les durations. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)