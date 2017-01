La performance ne suffit plus

lundi, 30.01.2017

SMART BETA. Taux de croissance annuel de plus de 30% sur cinq ans Les coûts sont la mégatendance en gestion d’actifs

En termes de collectes de capitaux, l’année 2016 fut sombre pour les fonds activement gérés. Comme les années précédentes. Au cours des trois derniers exercices, les investisseurs ont retiré pour près de 1500 milliards de dollars hors des fonds de placement activement gérés (cotés aux États-Unis). Au profit des fonds passifs.

La recherche du groupe Jefferies indique que le mois de décembre figure dans les cinq plus mauvais de l’histoire de la gestion active en termes de décollectes. Ceux de Bank of America Merrill Lynch font état de la plus mauvaise année depuis 2008. Les perspectives ne sont pas moins inquiétantes. Du moins tant que les coûts demeurent élevés.

La performance elle-même pourrait ne pas suffire à retenir l’intérêt des investisseurs. Un grand fonds de placement américain d’actions internationales, activement géré et bien noté, a généré l’an dernier un rendement annualisé de 5%. Résultat: les investisseurs ont retiré sept milliards de dollars de ce fonds sur cette période.

Ces derniers ont même injecté des milliards dans des fonds moins performants, mais dont les frais de gestion ne dépassent pas 0,40%. Les quelque 60 milliards de dollars qui ont été retirés en décembre des fonds actifs à l’échelle globale correspondent à un ou deux milliards près au montant ayant gonflé les actifs totaux sous gestions des exchange-traded funds (ETF).

Le marché des ETF les plus simples (plain vanilla) se cannibalise toutefois lui-même dans une guerre des coûts sans merci. Au profit de la dernière génération d’ETF, les fonds smart beta. Qui connaissent un taux de croissance composé annuel de plus de 30% au cours des cinq dernières années. Avec des actifs sous gestion totalisant près de 500 milliards fin décembre.

Le plus ironique est que les ETF smart beta, également appelés ETF factoriels, doivent tout ou presque à l’expérience des gestionnaires actifs. Les premiers à avoir mis en application les principes d’évaluation factorielle des rendements des actifs.

À avoir systématiquement recherché des sources de risque autres que le risque de marché affectant leur rentabilité. La raison d’être du smart beta. D’une certaine façon, il offre sous forme de produits passifs (l’indice) les avantages de la gestion active.

