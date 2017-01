Potentiel très élevé en cours de confirmation

lundi, 30.01.2017

Mathieu Ackermann, Laurent Coulot et Florian Gerlich. Créateurs d’Insolight revenus à l’Ecole poltytechnique de Lausanne pour y développer un panneau photovoltaïque impressionnant.

L’obejectif d’Insolight est d’utiliser une technologie plus avancée tout en maintenant un prix accessible. La start-up a conçu un panneau solaire plat équipé de cellules utilisées dans l’industrie spatiale. Leur coût est cependant très élevé. Pour résoudre ce problème, Insolight utilise un assemblage de loupes qui permet de ne couvrir que 0,5% de la surface de cellules. Accompagné d’un système de tracking du soleil.

L’été dernier, le Fraunhofer Institute (Allemagne) a mesuré que le prototype avait un rendement deux fois plus élevé que les panneaux actuellement sur le marché. La start-up entame maintenant une année clé. Il s’agit de confirmer l’efficacité et la fiabilité en conditions réelles. Avec un premier projet pilote de 10 mètres carrés de panneaux sur le toit de l’EPFL qui va bientôt démarrer. Des discussions sont en cours pour étendre l’expérience à 50 mètres carrés, ou même 100 avec d’autres partenaires d’ici la fin de l’année.

Les développeurs ne veulent pas brûler les étapes et visent une commercialisation fin 2018. Ils sont conscients que les processus de certification et de brevetage seront un long travail. Premier focus sur les surfaces commerciales et industrielles, avant de se tourner vers les résidentiel. 400.000 francs obtenus pour le moment grâce à des concours. page 7

SUITE PAGE 07 (Abonnés)