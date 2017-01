Optimisation trop chère pour LVMH

lundi, 30.01.2017

LVMH n'est pas le bon candidat pour les convertibles à barrière.

Levi-Sergio Mutemba



Les produits d’optimisation du rendement sur le secteur du luxe n’étaient probablement les produits les plus pertinents l’an dernier. En particulier ceux sur LVMH, compte tenu de sa progression de plus de 30% sur un an (en incluant la baisse de 1,89% vendredi à 186,85 euros).

Presque...