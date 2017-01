Tokyo

lundi, 30.01.2017

Les mégabanques ont eu les faveurs des acheteurs: Mitsubishi UFJ Financial Group a augmenté de 1,46% à 752,9 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group de 1,74% à 4598 yens.

La Bourse de Tokyo a poursuivi sur sa tendance positive vendredi, soutenue par le repli du yen et un nouveau record à Wall Street. A l’issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 0,34% (+65,01 points) à 19.467,40 points. Sur l’ensemble de la semaine, il s’est apprécié de 1,72%,...