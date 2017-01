RIE III: une chance pour la Suisse

lundi, 30.01.2017

Elle permettra de se mettre en conformité avec les standards internationaux et de garantir notre compétitivité.

Stéphanie Ruegsegger



«Y’a rien qui presse», «On peut mieux faire», «On ne connaît pas les vraies retombées», «On fait des cadeaux aux grandes entreprises». Voici quelques-uns des ingrédients d’une vieille recette éculée, qui consiste à semer le trouble dans l’esprit des citoyens pour les inciter à rejeter un projet. Car on le sait: l’incertitude conduit le plus souvent à voter non.

Reconnaissons-le d’emblée: la complexité de la matière n’aide pas à y voir clair. Il n’en demeure pas moins que la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE 3), puisque c’est d’elle dont il s’agit, est essentielle. En premier lieu et concrètement, cette réforme doit être réalisée. Le système fiscal suisse, qui permet aujourd’hui d’imposer de manière privilégiée certaines entreprises, principalement actives à l’étranger, n’est plus conforme aux règles reconnues sur le plan international. Celles-ci refusent en effet les différents traitements que ces statuts spéciaux induisent. Si elle ne corrige pas son système, la Suisse pourrait alors se retrouver considérée comme un paradis aux pratiques fiscales dommageables et de ce fait être mise au ban de la communauté économique internationale. Une situation catastrophique pour notre petit pays, qui vit en grande partie de ses échanges avec l’étranger. Il s’agit donc d’assurer la sécurité juridique de notre système fiscal. Cette réforme mérite aussi d’être réalisée pour des questions éthiques. Car elle permettra une égalité de traitement entre entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, tournées vers l’extérieur ou vers le marché intérieur, et induira en outre une plus grande transparence du système fiscal. Voilà pour le premier objectif.

En s’engageant dans cette réforme, la Suisse a également souhaité assurer le maintien de sa compétitivité. Et par conséquent des emplois. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a proposé une série d’outils, qui permettent d’atténuer en partie la hausse de la fiscalité que va engendrer pour les entreprises concernées la suppression des statuts fiscaux. Contrairement aux allégations mensongères des opposants, les entreprises ne vont pas se retrouver avec une fiscalité quasi nulle. D’une part parce que ces outils ne sont utilisables que dans certaines situations bien définies (par exemple lorsqu’il y a des brevets ou des frais de recherche). D’autre part parce qu’un plafond à ces allègements est prévu par la loi fédérale (80%), avec possibilité offerte aux cantons de fixer leur propre limite (9% à Genève par exemple). Ces derniers peuvent également définir un taux plancher de l’impôt sur le bénéfice. Il sera ainsi de 13% au lieu du taux ordinaire de 13,49% à Genève. On est donc bien loin de l’imposition quasi nulle dénoncée par les référendaires.

Le projet qui sera soumis au peuple le 12 février est le fruit de longues discussions au Parlement fédéral, qui ont fait l’objet de nombreux arbitrages. Le résultat final est équilibré et permet de respecter les standards internationaux, d’assurer la compétitivité de la Suisse, le maintien des emplois, tout en garantissant l’autonomie fiscale des cantons. On peut certes regretter le chiffrage difficile de la réforme. Mais en matière de fiscalité, la règle de trois ne s’applique pas. S’il est aisé de calculer des recettes fiscales en multipliant un taux d’imposition fixe par un nombre d’entreprises donné, il est impossible de dire quel impact une modification de la pression fiscale aura sur le nombre d’entreprises, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse. Il est en revanche juste d’affirmer que lorsqu’une entreprise quitte le sol suisse, ce sont également les recettes fiscales qu’elle engendrait, les emplois qu’elle offrait et les impôts payés par ses salariés qui disparaissent.

La RIE 3 est une chance pour la Suisse. C’est l’opportunité de se mettre en conformité avec les standards internationaux, d’assurer la sécurité juridique de notre système fiscal, de garantir la compétitivité de notre pays et finalement de maintenir l’emploi et le niveau de salaires qui y est offert.

La rejeter, c’est prendre le risque de se voir imposer ultérieurement une solution qui ne correspondrait pas aux spécificités de notre économie. Les opposants nous disent que l’on peut faire mieux mais sont incapables de proposer un projet crédible. Notre pays a pris les devants avec intelligence. Ne jouons pas avec le feu. Des centaines de milliers d’emplois sont concernés en Suisse et des dizaines de milliers dans la région lémanique.

* FER Genève