Quand l’Europe s’enrhume, la périphérie risque la pneumonie

lundi, 30.01.2017

Draghi a utilisé la Printing Press, le gonflement du bilan de la BCE, en une mesure désespérée pour sauver l’euro.

Bruno Bertez



Mario Draghi a essayé de faire tenir ensemble un assemblage brinquebalant, divergent et de plus en plus miné par l’hostilité et la perte de confiance. Les Européens n’y croient plus, n’espèrent plus, et les chefs eux mêmes n’ont plus la foi.

Cette semaine, dans l’indifférence générale, les...