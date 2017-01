Légèrement à contre-courant

lundi, 30.01.2017

BRC. L’utilité d’un produit structuré d’optimisation du rendement dans un climat dominé par le thème de la reflation

Levi-Sergio Mutemba



Goldman Sachs a lancé vendredi à la SIX Structured Products la convertible à barrière BG11SP (ISIN CH0347359967) à un an sur les indices SMI, S&P 500 et Euro Stoxx 50. L’obligation paie un coupon annuel fixe de 4,60% et propose une barrière de protection knock-in fixée à 70% (dont...