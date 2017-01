Valora : reprise de Pretzel Baron

vendredi, 27.01.2017

Valora a racheté le producteur américain de bretzels Pretzel Baron, pour un montant non divulgué, a annoncé hier le groupe de distribution et de commerce de détail. Cette opération permet au groupe bâlois de renforcer sa présence outre-Atlantique et de devenir l’un des leaders dans ce secteur....