Un compromis qui permet la continuité

vendredi, 27.01.2017

FORTA. Le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA est la clé pour des investissements efficaces dans l’infrastructure suisse des transports. Le FORTA assure rapidement le financement de mesures urgentes dans le trafic d’agglomération et permet de garantir que des moyens suffisants soient disponibles à cette fin sans limite dans le temps. C’est pourquoi l’Union des villes suisses s’engage pour le oui au modèle FORTA.

Le FORTA offre un financement assuré à long terme. La Confédération dispose ainsi de suffisamment de moyens pour l’entretien, l’exploitation et l’extension de ses routes et pour le cofinancement du trafic d’agglomération. Sans FORTA, les moyens pour le financement des routes sont étroitement comptés. La Confédération, les cantons, les villes et les communes investissent ensemble dans le trafic urbain et d’agglomération. La Confédération apporte 390 millions par année, et avec les contributions des cantons, des villes et des communes, on arrive à des investissements annuels de près d’un milliard de francs. Le FORTA permet à court terme la poursuite des Projets d’agglomération. C’est un besoin urgent, car les Projets sont prêts, sans que leur financement soit assuré pour l’instant. Le FORTA est donc la base pour des investissements coordonnés dans le trafic des bus, des trams, des voitures, des vélos et des piétons, selon les besoins locaux. Dans les grandes agglomérations, le réseau autoroutier peut, grâce au FORTA, mieux décharger les routes locales. Les petits et les moyens centres profitent de meilleures connexions et de eilleurs contournements, car avec le modèle FORTA, la Confédération inclut quelque 400 kilomètres de routes cantonales dans le réseau autoroutier.

Un trafic d’agglomération performant et des investissements ciblés dans les routes nationales sont utiles à la population et à l’économie du pays entier. Plus de 800 villes et communes sont impliquées rien que dans les Projets d’agglomération. – (Union des villes suisses)