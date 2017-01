Brexit: survivre en dehors du marché unique?

vendredi, 27.01.2017

Theresa May veut profiter des avantages de la participation au marché unique sans devoir en payer le prix.

Stéphanie de Torquat*



S’attendant largement à ce que Theresa May adopte une approche dure, les marchés se sont montrés particulièrement anxieux à l’approche de son discours du 17 janvier dernier. Toutefois, à en juger par les fluctuations de la livre sterling durant l’allocution, le marché semble avoir été rassuré par ses déclarations, teintées de flexibilité. Il n’en demeure pas moins à nos yeux que le Royaume-Uni reste engagé sur la voie d’un Brexit dur.

Nous maintenons par conséquent notre point de vue selon lequel l’année 2017 et le début des négociations entre le Royaume-Uni et ses partenaires européens marquera pour celui-ci le début d’un long et douloureux processus d’ajustement. En effet, Theresa May a dépeint sous un jour positif la sortie du pays de l’Union européenne (UE), la qualifiant non pas de mouvement vers le protectionnisme, mais plutôt de nouveau départ au centre de l’économie mondiale. Elle a déclaré que la décision de sortir du marché unique d’une part donnait à son pays la flexibilité nécessaire pour décider des types d’accords et de relations qu’il souhaite entretenir avec les différents pays du monde et, d’autre part, le libérait du joug de Bruxelles. Or, nous ne voyons pas quel scénario concret permettrait effectivement d’atteindre cet objectif.

En résumé, Theresa May poursuit un double objectif pour le Royaume-Uni: premièrement, restreindre l’immigration en provenance de l’UE à destination du Royaume-Uni, limitant ainsi la libre circulation des personnes, et deuxièmement soustraire le Royaume-Uni à l’autorité de la Cour de justice européenne, octroyant ainsi au Royaume-Uni une liberté totale pour définir et suivre ses propres règles. Dans ce contexte, elle a aussi reconnu officiellement qu’en refusant la liberté de circulation des personnes, le Royaume-Uni ne puisse plus bénéficier des trois autres libertés accordées par l’UE, à savoir la liberté de circulation des biens, des services et du capital. Mais tout en reconnaissant l’incompatibilité de ses propositions avec le statut de membre du marché unique, elle a réaffirmé sa volonté d’obtenir un large accès à ce dernier.

Theresa May a aussi, et cela ne va pas sans poser de problème, annoncé son intention de négocier des accords douaniers avec l’UE, tout en restant très vague quant à la méthode qu’elle entend employer. Selon nous, tout porte à croire qu’elle veuille profiter des avantages de la participation au marché unique sans devoir en payer le prix. De plus, il semble peu probable que l’UE s’ouvre à de tels accords, surtout au regard du fait que Theresa May veut supprimer la majeure partie de la contribution du Royaume-Uni au budget de l’UE. Par ailleurs, en termes de rapports de force, rappelons que l’UE constitue un marché commercial nettement plus important pour le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni pour l’UE.

Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’UE adopte une ligne dure pendant les négociations, maintenant la pression sur la livre - ce qui renforcera l’inflation et réduira le pouvoir d’achat des ménages. Cette dynamique pourrait confronter la Banque d’Angleterre à un nouveau dilemme. Elle pourrait en effet être contrainte à devoir choisir entre combattre l’inflation en augmentant les taux (au détriment de la croissance) et soutenir la croissance durant l’ajustement par le biais de politiques accommodantes (au détriment de l’inflation).

Stratégiste chez Lombard Odier