May-Trump: le grand retour des symboles

vendredi, 27.01.2017

François Schaller



La première visite d’un chef d’Etat à Washington depuis l’entrée en fonction du nouveau président est tout à fait insolite sur le plan de l’histoire qui se répète (au moins partiellement): elle fait forcément penser au célébrissime tandem Reagan-Thatcher, qui domina les années 1980 en imposant au monde un important tournant. Reaganomics, économie de l’offre, révolution conservatrice, mondialisation… Ou encore, dans un autre registre, fin du soutien américain aux dictatures latino-américaines à la suite de la guerre des Falklands de 1982.

Mis en quelque sorte au ban des nations depuis des mois en tant que facteurs hautement déstabilisants, le Royaume-Uni et les Etats-Unis se retrouvent dans le rôle qu’ils jouaient à l’époque. Et qu’une bonne partie de l’opinion publique dans le monde développé, de loin la plus expressive, leur a reproché sur tous les tons pendant plus d’un quart de siècle. La détestation du néolibéralisme en particulier.

Rien ne dit évidemment que la période Theresa May - Donald Trump, dont on ne sait pas très bien combien de temps elle durera (Thatcher et Reagan furent très confortablement réélus), laissera une empreinte aussi large et profonde. Ce qui est certain, c’est que l’impression s’impose aujourd’hui que beaucoup de choses ne peuvent plus continuer comme cela. Pour le dire au plus simple. C’était le cas également à l’époque, lorsque l’on cherchait à sortir d’un après-guerre devenu insensé et asphyxiant - les avatars nationaux d’économie de guerre surtout - sans très bien savoir où le changement allait mener.

Il suffit de se replonger dans les déclarations et analyses pour se rendre compte à quel point personne ne savait précisément comment le monde allait évoluer. Des certitudes, sur la maîtrise des finances publiques par exemple, ont volé en éclat. Des imprévus aussi fondamentaux que l’émergence économique d’immenses régions du monde ont surgi de nulle part. On peut comprendre que ce genre de chaos suscite de l’anxiété et de la résistance. Il faut bien dire cependant, bien que ce ne soit pas le plus important, que ces périodes de l’histoire sont les plus intéressantes. Peut-être parce qu’elles sont aussi les plus ouvertes.n