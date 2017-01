Commerce extérieur solidement relancé

L’année dernière a enregistré un record en termes nominaux. Sans les machines ni l’horlogerie.

Après un ralentissement en 2015 dû à l’abolition du taux plancher franc-euro, le commerce extérieur de la Suisse s’est bien ressaisi l’an dernier. Les exportations ont enregistré un plus haut historique, la balance commerciale a bouclé sur un excédent record de 37,5 milliards de francs.

Soit une augmentation de 3,8% à 210,7 milliards de francs. En termes réels, compte tenu d’une inflation négative, elles ont cependant fléchi de 0,8%.

Historique, la performance reflète le renchérissement des produits pharmaceutiques. En revanche, les numéros deux et trois, les machines et l’électronique, ainsi que l’horlogerie, n’ont pas contribué à cette performance. Les exportations ont augmenté de trimestre en trimestre avant de se replier durant les trois derniers mois. Les importations ont augmenté pour leur part de 4,1%. En termes réels, elles ont progressé de 1,2%. Avec un fléchissement depuis le milieu de l’année. Les livraisons vers l’Union européenne - de loin le premier partenaire commercial de la Suisse avec plus de la moitié des exportations - ont progressé de 4% à 113,3 milliards de francs. Dans l’UE, l’Allemagne (+8,3% à 39,7 milliards) et la Belgique (+11,5% à 5,83 milliards) ont joué les premiers rôles. Page 6

