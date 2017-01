Le deal ouvre une voie inédite pour toute l’industrie biotech

vendredi, 27.01.2017

Actelion. La reprise par J&J est tombée après des années de rumeurs. Dans un accord totalement non conventionnel.

Stéphane gachet



Jean-Paul Clozel pourra aller au bout de ses ambitions. Cela fait des années qu’il défend l’indépendance d’Actelion, aussi pour se donner le temps de démontrer sa capacité à aller au-delà de son succès incontestable depuis près de 15 ans sur l’hypertension pulmonaire. Tant et plus que personne n’aurait été surpris que la vente d’Actelion demeure au stade de rumeur, relancée en permanence depuis des années. Le prix (30 milliards de dollars) a toute son importance, mais c’est surtout la structure du deal qui a permis de finaliser la transaction. L’opération apparait d’ailleurs totalement inédite, même non-conventionnelle avec la spin-off de la R&D, mais résonne comme une réponse optimale à toutes les questions que se pose la grande pharma en ce moment.

Pour Jean-Paul Clozel, la vente d’Actelion est un nouveau départ, puisqu’il se retrouve à la tête d’une start-up, sans produit commercialisé, mais néanmoins surdotée, avec une réserve de cash d’un milliard, une cotation à Zurich, des royalties et un pipeline d’une quinzaine de programmes plus ou moins avancés, et une équipe de développement complète et aguerrie.

Côté J&J, on pourra toujours se demander si l’acquisition aura été réalisée au bon multiple. Au moins, le groupe américain peut être assez certain de finaliser la transaction, très attractive pour les actionnaires d’Actelion. Dans une projection à plus long terme, le prix ne parait d’ailleurs pas exagéré, puisque l’acquisition comporte un leadership en phase de renouvellement, avec un potentiel d’accélération évident à travers la puissance marketing de J&J, de quoi dépasser à long terme la quinzaine de milliards rapportées par Tracleer, le traitement à l’origine du succès. J&J repartira également sur une base très légère en termes de coûts additionnelles, puisque le deal exclut toute la partie la plus coûteuse du pipeline. Mais avec ce point d’orgue que J&J conserve une participation de référence dans la future structure R&D NewCo et profitera en priorité des percées. Autrement dit, du cash additionnel sans coût supplémentaire. Optimal! page 5

