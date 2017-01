Devenir le numéro Un de la digitalisation

jeudi, 26.01.2017

Un manifeste remis à Johann Schneider-Amman.

Le Manifeste Digital propose une vision pour une Suisse digitale. Son objectif est simple: la Suisse crée des places de travail à haute valeur ajoutée dans le cadre de la transformation digitale et garantit ainsi sa prospérité. Afin que ce processus soit un succès, le Manifeste digital met en avant les impératifs et propose des mesures dans les domaines de la société, de la politique, des infrastructures, de la formation, de la recherche et de l’innovation. À l’initiative de digitalswitzerland, 50 digital shapers avaient – lors d’un workshop préalable – analysé la situation de base en Suisse avec le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et compilé leurs idées concrètes dans le Manifeste digital.

Le Manifeste indique que «la maison digitale suisse, construite sur les fondations que sont la liberté et l’initiative individuelle, schématise le contenu du Manifeste Digital pour la Suisse». Ces deux valeurs sont implantées dans l’esprit national et représentent les conditions fondamentales du succès économique de la Suisse. Les conditions sont ainsi idéales pour que la Suisse devienne numéro un de la transformation digitale en Europe. «Nous disposons de toutes les conditions intellectuelles, structurelles et matérielles pour maîtriser la transformation digitale comme quatrième révolution industrielle» indique Ruedi Noser, conseiller aux Etats et initiant du Manifeste Digital.

Marcel Dobler, président élu d’ICTswitzerland, digital shaper et conseiller national déclare à propos de la remise du Manifeste au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann: «Le Manifeste doit être une impulsion significative pour faire avancer la digitalisation en Suisse.» Le Manifeste propose notamment que la Suisse prenne une place de leader en comparaison internationale dans la recherche sur la transformation digitale. Il faudrait ainsi investir 2 milliards de francs dans la recherche de base sur les nouvelles technologies et leurs domaines d’application. En outre, les règlementations qui entravent la digitalisation doivent être abolies et les nouvelles idées et nouveaux modèles d’affaires ne doivent pas être imposés avant qu’ils ne génèrent des bénéfices. – (Digitalswitzerland)

Lire aussi page 6