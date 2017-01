Le soutien converti en facteur négatif

jeudi, 26.01.2017

Tourisme. Les groupes de touristes chinois en diminution pour plusieurs raisons ont pesé sur les résultats 2015/16 de Titlisbahnen notamment.

Christian Affolter



Les remontées mécaniques et chemins de fer de montagne sont depuis l’intégration de Victoria-Jungfrau dans Aevis les seuls représentants du secteur du tourisme suisse cotés sur SIX Swiss Exchange. Leurs indications sont dès lors d’autant plus précieuses pour avoir une idée de l’évolution de ses...