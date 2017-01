Boutique virtuelle pour montres suisses

jeudi, 26.01.2017

Sophy Rindler. Co-créatrice de la Watch Art Gallery à Genève. Elle lance une plateforme online aux Etats-Unis pour les horlogers indépendants en Suisse.

Consultante pour la haute horlogerie et responsable du Club des collectionneurs américains (RedBar) à Miami, Sophy Rindler lance une boutique virtuelle aux Etats-Unis pour promouvoir les horlogers indépendants et les micro-marques suisses. Son objectif est de représenter une trentaine d’horlogers suisses, qui ne disposent ni de force de vente ni de réseau de détaillants, faute de moyens. Présente au SIHH et lors des salons privés off la semaine dernière à Genève, elle est déjà en pourparlers avec une vingtaine d’entre eux. L’importation des modèles neufs de montres suisses aux Etats-Unis, les démarches administratives (détaxes…), le marketing, sont pris en charge par Sophy Rindler, qui est en cours de négociation en vue d’un actionnariat avec le site de ventes en ligne de montres d’occasion True Facet, dont Andrew Block (ex vice-président de Tourneau, célèbre enseigne de montres suisses de seconde main aux Etats-Unis) est membre du board. Installée à Miami, depuis quelques années, Sophy Rindler prépare le lancement d’autres projets complémentaires: un blog WatchPhiloSophy, où elle transmettra sa passion pour l’art horloger et l’ouverture de la Watch Art Gallery à Miami pour répondre à la demande croissance des consommateurs américains de montres face à la baisse de la demande en Suisse. page 5

