Révolution numérique à double détente

jeudi, 26.01.2017

Johan Friedli



En Suisse, les consommateurs sont plus rapidement entrés dans la transition numérique que les entreprises et l’Etat. C’est le constat d’une étude présentée hier à l’occasion du World Web Forum à Zurich. Un timing idéal pour faire ressortir l’un des messages de cette cinquième édition. Un Etat au potentiel vraiment élevé mais encore sous-exploité.

Mais comment passer des paroles aux actes? Certains intervenants ont fait un pas dans cette direction mardi. Avec la remise d’un «Manifeste numérique» à Johann Schneider-Ammann. Il contenait une série de revendications pour encourager la Suisse à prendre un leadership dans le monde numérique de demain.

A cette occasion, le ministre de l’Economie a tenu à exprimer son intérêt à ouvrir la discussion. En particulier sur les réglementations, les initiatives dans l’éducation et le financement des start-up. Il a aussi réaffirmé l’entier soutien du Conseil fédéral aux initiatives pour promouvoir la Suisse dans le domaine du numérique.

Johann Schneider-Ammann faisait en particulier référence à l’initiative Digital Switzerland. Un regroupement d’entreprises majeures avec l’objectif de tout faire pour réussir cette transition. Ernst & Young Suisse, à l’origine de l’étude, en fait d’ailleurs partie. Digital Switzerland a récemment participé à l’organisation de plusieurs rendez-vous similaires au World Web Forum.

Cette tentative de créer un mouvement global dans le pays pourrait permettre de changer la tendance constatée dans la recherche diffusée hier. Mais il faudra bien plus que de grandes conférences et des occasions de réseautage pour faire de la Suisse une référence incontournable.

Il est certain qu’il s’agit d’un berceau propice à l’innovation et aux idées. Mais les entreprises, institutions et investisseurs y sont encore souvent décrits comme trop prudents. Avec une réserve certaine face au risque et à la nouveauté. Une marque de sagesse qui va cependant à l’encontre de la volonté de leadership.

Il y a encore du chemin avant d’être vu comme une région d’early adopters à l’instar de l’Asie. Les start-up tech suisses ont fréquemment plus de peine à trouver des marchés et des opportunités en Suisse.n