Le soutien de l’oncologie est insuffisant pour tout compenser

jeudi, 26.01.2017

Novartis. Le groupe bâlois ne convainc pas sans ses blockbusters historiques. En plus de l’épineux dossier Alcon.

Stéphane Gachet



Le groupe Novartis n’a pas la partie facile et les investisseurs aiment le lui rappeler. Le titre ne s’est pas mal comporté hier après la publication des résultats annuels, mais il se peut qu’il ne s’agisse que d’un rattrapage technique après la performance négative du début d’année.

Les résultats apparaissent dans l’ensemble métissés et sans grande surprise, plutôt en ligne avec les attentes à quelques déceptions près.

Ce sont précisément ces notes négatives qui l’emportent une fois encore sur la lecture de la performance. Sans surprise non plus, le négoce est focalisé sur l’évolution du traitement de l’insuffisance cardiaque Entresto, présenté comme un blockbuster potentiel, donc un moteur de croissance pour Novartis. Dont le lancement commercial continue toutefois de décevoir. Les ventes se sont établies l’an dernier à 170 millions de dollars, près de 20% sous les attentes selon Morgan Stanley.

L’autre grande interrogation reste Alcon. La direction est harcelée depuis des mois par le marché, qui aimerait savoir enfin à quoi s’en tenir sur ce dossier douloureux. La division ophtalmologie a déjà coûté quelque 52 milliards (dont la reprise des 77% à Nestlé en 2010) et généré une destruction de valeur significative.

Morgan Stanley estime la valeur actuelle d’Alcon à 19 milliards de dollars et ce n’est qu’une étape. La direction de Novartis a donné quelques précisions hier, évoquant deux scénarios possibles. «L’examen des options va du maintien des activités à une séparation par le biais d’une transaction sur les marchés des capitaux; cette étude se fera au cours de 2017.» Selon Morgan Stanley, l’option préférable serait de se séparer Alcon, d’autant plus que toute la partie pharma de l’activité en ophtalmologie est déjà sortie d’Alcon et rattachée à la division pharma du groupe.

La dépréciation pour l’actionnaire semble inévitable dans le scénario d’une séparation. Pour deux raisons. La première est qu’il sera difficile de trouver un repreneur. La seconde est que la mauvaise performance d’Alcon ne peut qu’entraîner une perte de valeur. page 3

