Les investisseurs professionnels divisés sur la mondialisation

jeudi, 26.01.2017

Les signes se succèdent pour suggérer un ralentissement voire même un renversement de tendance

Christian Dreyer*



Pendant des décennies, le megatrend de la mondialisation a touché tous les marchés financiers. Aujourd’hui, des signes se succèdent suggérant un ralentissement voire même un renversement de tendance. La mondialisation est-elle arrivée à un tournant? Quelles seraient les implications pour les investisseurs?

«La fin des marchés de plus en plus mondialisés est proche!» Cette thèse a été relancée avec l’élection du nouveau président des États-Unis.

Plusieurs voix inquiètes s’élèvent pour mettre en garde contre le protectionnisme et la réintroduction des droits d’importation alors que M. Trump veut renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), décrit comme une catastrophe, et que l’un de ses premiers décrets était l’abandon du TPP.

Les manuels de gestion de fortune relativisent les risques politiques et les qualifient typiquement de court terme et donc négligeables pour l’investisseur à long terme. Ceci n’est vrai qu’autant que les risques politiques sont sans incidence sur les fondamentaux, soit la productivité et la croissance. Mais ce sont exactement ces points qui pourraient être remis en question par un renversement de la mondialisation.

Les investisseurs professionnels sont actuellement fortement divisés sur la direction prise par la mondialisation.

Un sondage récent parmi les membres de la CFA Society Switzerland a montré que les attentes concernant un revirement de la mondialisation sont divisées en deux groupes de taille égale. La distribution est intéressante: un grand groupe attend un tel revirement avec une haute probabilité, tandis que plusieurs petits groupes, représentant le statu quo, comptent (encore) avec des probabilités plus faibles. Cela pourrait être une indication d’un changement dans l’opinion dominante. Seul un cinquième des répondants CFA pense que l’élection de M. Trump n’aura aucune conséquence à long terme pour l’intégration mondiale des marchés.

Par rapport à la Suisse, plus de la moitié des personnes interrogées pensent que l’importance de l’indépendance et de la neutralité de la Suisse augmentera à nouveau pour son positionnement international.

Si l’interdépendance entre les nations était inversée ne serait-ce qu’en partie, cela aurait des conséquences graves pour tous les investisseurs. Le marché suisse des actions offrirait peu de protection aux investisseurs locaux car l’économie suisse ouverte profite de la mondialisation.

Un regard sur l’enquête CFA montre que 43% des investisseurs professionnels sont déjà prêts pour plus de chocs sur les marchés en raison des risques politiques, tandis que 40% suivent leurs livres d’étude. Les autres sont en attente de plus de signes de confirmation.

Il est donc nécessaire de former soigneusement sa propre opinion sur l’avenir de la mondialisation et de la contrôler périodiquement ainsi que d’identifier les entreprises qui bénéficient de la régionalisation. Les investisseurs doivent aussi garder les monnaies à l’esprit car elles reflèteront un renversement de tendance.

L’effondrement de vieux paradigmes et la création de nouveaux détruisent de grandes fortunes et en forment de nouvelles selon le côté que l’on aura choisi. La position au milieu – si populaire en Suisse – est dangereuse dans une telle situation.

Une préparation stratégique diligente et autocritique vaut la peine pour les investisseurs à long terme. Pour les traders à court terme, il s’agit plutôt de prêter attention aux rotations sectorielles soudaines.

* CFA, CEO CFA Society

Switzerland