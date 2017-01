Le fonds de roulement: urgent et insuffisant

Initiative. Le Conseil fédéral a décidé hier de rejeter l’initiative «Pour davantage de logements abordables». Il s’agit pour lui de renforcer en lieu et place l’alimentation du Fonds de roulement. «Cela est insuffisant», déclare Louis Schelbert, président de coopératives d’habitation Suisse et membre du comité d’initiative. «Nous avons déjà demandé en mai dernier au Conseil fédéral un nouveau crédit-cadre pour le Fonds de roulement. Cela est important et urgemment nécessaire, mais reste insuffisant: l’initiative comporte tout un éventail de mesures d’encouragement pour davantage de logements à loyer et prix modérés. Sur ce point, le besoin d’agir est toujours pressant.»

Même si dans son ensemble, le marché du logement a enregistré une certaine détente, l’approvisionnement en logements à loyer et prix modérés n’est pas assuré, en particulier dans les zones urbaines et les centres; la détente n’existe que dans certaines régions rurales. Afin de garantir l’approvisionnement en logements, il ne suffit pas simplement d’augmenter la production de logements, il faut construire davantage de logements abordables. L’habitat d’utilité publique, qui propose, grâce à des loyers à prix coûtant, des logements de 15 à 20 pour cent meilleur marché, a un effet modérateur sur les prix. – (Coopératives d’habitation Suisse)