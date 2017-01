L’achat de devises étrangères

jeudi, 26.01.2017

Russie. Le gouvernement russe a annoncé hier qu’il procéderait à des achats de devises étrangères à partir de février pour assurer «la stabilité» de l’environnement économique alors que le rebond des cours du pétrole a emmené le rouble au plus haut depuis un an et demi. Le ministère des Finances...