Credit Suisse : l’optimisme progresse

jeudi, 26.01.2017

Les analystes sont plus optimistes concernant l’évolution conjoncturelle et des marchés financiers en Suisse, selon un sondage réalisé en janvier par Credit Suisse et CFA Society Switzerland. L’enquête mensuelle, publiée hier, était précédemment réalisée avec le Centre pour la recherche...