Wanda : importante reprise de chaîne de cinémas

mercredi, 25.01.2017

Le conglomérat chinois Wanda, via sa filiale nord-américaine AMC Theatres, va racheter la plus grande chaîne de salles de cinéma d’Europe du nord et des Etats baltes, consolidant sa domination dans le secteur après le rachat du britannique Odeon & UCI. AMC Theatres, le plus grand réseau de...