Naissance d’un leader de la zone euro

mercredi, 25.01.2017

Oddo. Le groupe est probablement devenu aujourd’hui la première banque privée de la zone euro. Développements attendus à Genève et Zurich.

Interview Nicolette de Joncaire



Les actifs sous gestion du groupe Oddo ont presque quintuplé dans les cinq dernières années, passant de 22 à plus de 100 milliards d’euros. Oddo et Cie compte 2500 employés, 426 millions de produit net bancaire au 31/12/2015 et 740 millions de fonds propres. Le Groupe Oddo est aujourd’hui...